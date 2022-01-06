Senih isminin anlamı nedir, Senih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Senih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Senih ismi ne demek, Senih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Senih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Senih İsminin anlamı nedir? TDK Senih anlamı:

Senih isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk dilinde dört farklı şekilde bilinmektedir.

1-Akışkan, sıvı, yerinde duramayan

2-Kabına sığmaz, coşar, coşkun

3-Süs, bezek

4-İnci.

Senih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Senih ismi kuranda geçmemektedir.

Senih isminin kökeni:

Senih ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 183 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Senih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Senih isminin rengi:

Safran

Senih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Senih isminin Harf Analizi Nedir ?

Senih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Senih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Senih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

N : 17

İ : 12

H : 10

= 67 – Senih İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

Senih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Senih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Senih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 N: 5 İ: 9 H: 8 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Senih isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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