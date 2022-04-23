Senkron ne demek, TDK'ya göre Senkron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Senkron ne demek? Senkron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi senkron kelimesi. Peki senkron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre senkron nedir, senkron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SENKRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Senkron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Senkron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre senkron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş zaman, asenkron karşıtı

