Senkronik ne demek, TDK'ya göre Senkronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Senkronik ne demek? Senkronik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi senkronik kelimesi. Peki senkronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre senkronik nedir, senkronik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SENKRONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Senkronik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Senkronik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre senkronik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş zamanlı

