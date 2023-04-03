Senne Carleer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Carleer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senne Carleer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senne Carleer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senne Carleer 20 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senne Carleer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Senne Carleer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Senne Carleer'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senne Carleer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senne Carleer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Senne Carleer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senne Carleer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen U17

1 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U21

Senne Carleer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senne Carleer şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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