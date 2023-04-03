Senne Ceulemans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Ceulemans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senne Ceulemans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Senne Ceulemans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Senne Ceulemans 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Senne Ceulemans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senne Ceulemans, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Senne Ceulemans'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Senne Ceulemans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Senne Ceulemans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Villarreal Alt.
1 Temmuz 2017 yılında Southampton Alt
1 Ekim 2017 yılında Chelsea Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18
1 Temmuz 2019 yılında Beerschot U21
1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21
21 Ağustos 2021 yılında Thes Sport
30 Haziran 2022 yılında KV Mechelen U21
25 Ağustos 2022 yılında FC Knokke
27 Ocak 2023 yılında Jong KVM
Senne Ceulemans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Senne Ceulemans şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Beerschot, La Nucia, Kelme, Villareal (2014-2017), Southampton FC (2017-2017) Chelsea FC (2017-2018), KAA Gent (2018-2019)
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