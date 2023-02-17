Senne Vits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Vits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Senne Vits kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Senne Vits ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Senne Vits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Vits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senne Vits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senne Vits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senne Vits 31 Ağu 1996 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senne Vits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Senne Vits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalkurd FF futbol takımında oynamaktadır. Dalkurd FF takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Senne Vits'nin Dalkurd FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Senne Vitsboyu ve yaşı kaç

Senne Vits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senne Vits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Senne Vits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senne Vits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2015 yılında Standard U21

1 Ocak 2016 yılında Standard Liège

19 Ocak 2017 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2017 yılında Standard Liège

26 Ağu 2017 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2018 yılında KSK Lierse Kem.

2 Eylül 2019 yılında Helmond Sport

23 Temmuz 2020 yılında RCS Braine

1 Temmuz 2021 yılında Vict. Rosport

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

10 Şubat 2023 yılında Dalkurd

Senne Vits kimdir

Senne Vits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senne Vits şuan Dalkurd FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard de Liège, Oud-Heverlee Leuven (-2014)

Senne Vits Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Senne Vits nereli

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