Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım’a gideceğim diye." IHAAW143455-SPO/07-03-2019 - Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, "İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam" sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.

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