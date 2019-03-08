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  3. Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım’a gideceğim diye."

Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım’a gideceğim diye."

IHAAW143455-SPO/07-03-2019 - Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, "İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam" sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.

Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım’a gideceğim diye."

IHAAW143455-SPO/07-03-2019 - Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, "İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam" sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.2019 14:34:55 TSI NNNN


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