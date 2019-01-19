Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş galibiyeti yaşandı., Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

“Kazanmak önemliydi” diyen Güneş, “İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Skor ne olursa olsun, 3-0’dan sonra rakibin ataklar yapması, golü bulması eksik tarafımızdı. Bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Ciddiyet ve disiplin devam ettiği sürece kazanırız. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ne yapacağımıza odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

"DORUKHAN İNANÇLI BİR OYUNCU, YÜKSELEN BİR DEĞER BİZİM İÇİN"

Maçta muhteşem bir gole imza atan ve gol perdesini açan Dorukhan Toköz hakkında da konuşan Güneş, “Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir” diye konuştu.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996 Eskişehir doğumlu olan Dorukhan Toköz futbola Eskişehir’in alt yapısında başlamıştı. 2014 -2015 sezonunda alt yapıdan Eskişehir’in U21 takımına geçiş yapan Dorukhan 2016-2017 sezonunda ise Eskişehirspor’un A takımına ulaşmıştı. 2018-2019 sezonunda Eskişehir’den Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan takımda şans verilmesinin ardından kendisini gösterme fırsatı bulmuştu. İlk sezonu olması rağmen Süper Lig, Avrupa Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi gruplarında forma giyen Dorukhan 1,80 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Orta saha ve önliberonun yanı sıra sağ bek ve stoper de oynayabilen Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş'taki kariyeri iyi gidiyor.