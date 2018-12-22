Şenol Güneş istifa mı ediyor? | Şenol güneş istifa edecek mi?

Spor Toto Süper Ligin 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, istifa ile ilgili geren soruya "Görevimin başındayım" yanıtını verdi.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI EDİYOR? ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA AÇIKLAMASI

"Görevimin başındayım. Bize yakışmayan bir durum. Bunu beklemiyorduk ama bu durum ortaya çıktı. Yönetimle konuşulacak konular var ama buna sığınırsak hata yaparız. Ayağımızdaki top verip, gol yiyoruz, buna ne diyeceğiz."

"BEŞİKTAŞ'IN DA ŞAMPİYONLUK İDDİASI VAR"

"Bize yakışmayan bir durum. Bunu beklemiyorduk ama bu durum ortaya çıktı. Yönetimle konuşulacak konular var ama buna sığınırsak hata yaparız. Ayağımızdaki top verip, gol yiyoruz, buna ne diyeceğiz. Verilmeyen golleri de sayarsanız, baya gol yedik. Biz ise atamadık. Sahaya çıkan oyuncular yüzde 100'ünü vermeliydi. Sezon başından beri konular var ama onlar sonra konuşulacak. Diğer takımların şampiyonluk iddiası varsa, Beşiktaş'ın da var. Bu şekilde olmaz ama. Teslim olan takım olmayacağız."

"SORUMLU BENİM"

"Burada maçı konuşuyoruz, ilk yarı değerlendirmesi yapmıyoruz. İlk gol geçerli olsa, farklı şey olabilirdi. Burada 'Paramı almadım' gibi bir şey konuşamayız. Daha önce o oldu, bu oldu falan bunları konuşmak doğru değil.

Başakşehir'in 9 puan gerisindeysek, sorumlu benim. Ligin ne olacağını bilmiyorum ama siz biliyorsanız diyecek bir şeyim yok. Şu an görevimin başındayım. Ne ligin sonucunu ne de kararları biliyorum, siz daha iyi biliyorsunuz."

FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI: OZAN, ŞENER, BURAK YILMAZ

"Eski oyuncularınız Şener ve Ozan'ı takasla birlikte yönetim almak için anlaşma sağlarsa, sizin son görüşünüz ne olur?" sorusuna cevap olarak, "Sezon başında transfer olmadığı için sıkıntılarımız oldu. Şu anda bunları yaşıyoruz. Sakatlık oldu. Hücumda sayısal fazlalığımız var. Fatih var savunmada bir tek alternatif. Geride forvet olsa, durum farklı olacaktı belki de. Şener ve Ozan'a talip olduğumuz gibi bir durum yok. Daha tarih gelmeden 'Alacağım' demek olur mu? Burak Yılmaz için de aynı şeyler yazılıyor. Rakibin oyuncusu. Şık değil." cevabını verdi.

İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa flaş röportajdaki değerlendirmeleri:

"26 puan bizim için kötü. 4-1'lik skor kötü. İlk yarıda düşündüğümüzün altındaydık. Oyun olarak hatalarımız fazlaydı. Rakip geldiğinde atağı bitirebildi. Biz gittiğimizde atağı bitiremedik. Çok top kaybı yaptık. Bizden kaynaklı goller yedik. Golü bulduk, 2-2 yapabilirdik. Penaltıyla birlikte direnç ve inanç sarsıldı, kopmalar oldu. Kötü bir skor ortaya çıktı. Bizim için hem bu skor hem de ilk yarıdaki puan iyi değildi."

"BU DURUMDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

"Oyunumuz olumsuz. Bunu aşabilmek için çok çalışmak lazım. Bu durumdan ne biz, ne yönetim, ne taraftar, ne oyuncular kimse memnun değil. Dağınık oynadık. Beklediğimizden az puan aldık. Bazı alabileceğimiz maçları alamadık. Çok hata yapınca da kazanma şansı az olur."