Şenol Güneş: Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak ’haziranda gelirim’ dedim IHAAW143424-SPO/07-03-2019 - Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak "haziranda gelirim" dedim. "O zaman martta kimi getireceğiz hocam" dediler haklı olarak. "Kulüp var" dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin

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