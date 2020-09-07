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Şenol Güneş: "Rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık"

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 2'nci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Şenol Güneş: "Rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golü bulamadıklarını ancak olumlu taraflarının daha fazla olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 2'nci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Rajko Mitić Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Güneş, kısa bir açıklama yaparak, "Daha fazla pozisyon üretmemek eksiydi, onun dışında memnunum. Takım iyi niyetle çalıştı. Beraberliğe üzülüyoruz tabii ki, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. 11'e 11'de bu kadar iştahlıyken, rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık, bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı" ifadelerini kullandı.



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