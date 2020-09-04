Şenol Güneş: "Tüm takım olarak olumsuzduk"

Aylardır uzak kaldığımız A Millilere, UEFA Uluslar Ligi ile tekrar kavuştuk. 3 Eylül Cuma gecesi oynanan Macaristan maçıyla birlikte 2020-2021 sezonunda start alan Türkiye, ilk maçtan mağlup ayrıldı. 90 dakika boyunca sahada iyi bir görüntü çizemeyen Milliler, 80. dakika da Dominik Szoboszlai'nin attığı gole engel olamadı. B Ligi 3. Gruptaki diğer rakiplerimizin karşılaştığı maçta ise Rusya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. 6 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacağız.

Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Sol-sağ, o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptığıma göre sorumlusu benim." diye konuştu.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNAMADIK"

Takım olarak hazır olmadıklarını belirten Şenol Güneş, "Sadece genç ve yeni oyuncuların oynaması değil, takım olarak iyi oynamadık. Yetenekli oyuncularımızın tam hazır olmadığını görüyorsunuz. Düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Tabii mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste var. Genç oyuncular daha erken form tutabilir diye bunu düşündük ama olmadı. Pandemi, liglerin geç bitmesi, kadro yaparkenki bazı sıkıntıları artırabiliyor. İki maç oynayacağız, hangi oyuncumuz ne kadar kaldırabilir bilmiyoruz. Düşündüğümüz gibi olmadı ama bir iki oyuncu üzerinden olumsuzluk yapamayız. Kıran kırana oynamak istiyorduk, düşündüğümüzü yapamadık." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın bu galibiyetle moral bulduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

"Elimizde 3'lüyü de 4'lüyü de oynayabilecek oyuncularımız var. Ama kaybımızın sebebi sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf olmasına rağmen onlar da bugün moral buldular. Sadece sistemle bunu halledemeyiz, sistem bize yardımcı olur. Futbolun gerekliliklerini düşünen bir takım olarak düşündüğümüzde, sistemler kurulur. Onları hallederiz."

"BUGÜN ALINAN MAĞLUBİYET, OYUNCULARIN KÖTÜ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

Bugünkü mağlubiyete pozisyon ve oyuncu bazında bakmamak gerektiğini savunan Şenol Güneş, "Sol-sağ, o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptığıma göre sorumlusu benim. İyi başlamak istiyorduk ama Uluslar Ligi'nin de formatı bu. Birçok oyuncumuzu mart ayında göremedik, o gün göremediğimiz oyuncuları bugün de görmeseydik ne zaman görecektik? Tüm oyuncuların verimi gerçek veriminin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli, kaliteli ve karakterli. Bugün istediğimiz oyunu oynayamamak, onların kötü oyuncu olduğunu göstermez" dedi.

Macaristan'ın maça iyi başladığını belirten Şenol Güneş, "Oyun başında iştahlı, kıran kırana oynamaya rakip daha fazla hazırdı. Başlangıçta sert oynadılar. Ataklarımızın birçoğu faulle kesildi. Rakip hızlı toplarla ve ters paslarla oldukça fazla pozisyon yakaladılar. Bizim oyunumuzu bozdular. Çok kolay top kaybetmemek gerekiyor, çok top kaybettik, top kazanamadık, onlar kazandılar. Biz bu konularda eksiktik" diyerek sözlerini noktaladı.