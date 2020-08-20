Şenol Güneş: "Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'ya özel açıklamalarda bulundu. Çok konuşulacak sözlere imza atan Güneş, Süper Lig'de yeni sezonun 21 takımla oynanacak olması ve yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi konularında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Güneş, "Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN ADIM ATILMASINI İSTERİM"

Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı flaş kararlara ilişkin ilk kez yorumlarda bulunan Şenol Güneş, kararların gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Güneş, "Fikrimi yönetime söyledim. Görüş farklılıkları olabilir. Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha büyük oluyor. Tartışma, 'Senin fikrin benim fikrim' şeklinde kalıyor. ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 2022 DÜNYA KUPASINDA YARIŞMAK"

Bu tür tartışmalara girmek istemediğini belirten Şenol Güneş, "Kavga yapılacak ortamın tartışmasına girmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım'ın yarışmaları. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçımız var, 2 hazırlık maçı yapacağız. Marttan sonra dünya kupası elemeleri, haziranda ise Avrupa Şampiyonası var. Seneye eylül, ekim ve kasım aylarında Dünya Kupası elemeleri olacak. Hedefimiz Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda yarışmak. Tek hedefim bu. Ülke futbolu için milli takım başarısı çok önemli. İşime bakacağım. Üretimin esas olduğunu kabul ediyorum, diğer konuların suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı ve altyapı... Kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak zorundayız." diye konuştu.

"PANDEMİYLE YAŞIYOR, PANDEMİYLE HAYATI PLANLIYORUZ"

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlardaki kadro planlaması hakkında konuşan Güneş, "Pandemiyle yaşıyor ve pandemiyle hayatı planlıyoruz. Sakatlık geçiren arkadaşlarımızın durumu iyiye gidiyor. Müsabaka dönemini görmek istiyoruz. Zor bir dönem. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları almak istiyoruz.

Kadroyu toparlayıp durum tespiti yapmak ve hedefleri söylemek için bir arada olmak istiyoruz. Cenk Tosun, ekime kadar bizimle olmayacak. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün durumu iyi. Düzelme var ama maç performanslarını bilmiyoruz. Başka takımlara transfer olacak arkadaşlar var. Şu an kulüpsüz olanlar var. Bunları yakından göreceğiz. Belki genç oyuncuları kadroya alacağız. Eylül ayı farklı geçebilir. İnşallah maçlar devam eder. Bu riski de görüyoruz. Bu soru işareti de var. Biz maçlar oynanacak şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.