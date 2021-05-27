Hastası tarafından bıçaklanan doktor ameliyatta! Bakan Koca: Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değilErtan İskender kimdir? | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekim Ertan İskender sağlık durumu nasıl?Şenol Güneş'ten Altay Bayındı ile Halil Akbunar'a ilişkin flaş açıklamaİsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BM'nin kararına tepki!Türkiye 2 - 1 Azerbaycan | MAÇ SONUCUHalil Akbunar sakatlandı mı? | Halil Akbunar son durumAltay Bayındır sakatlandı mı? | Altay Bayındır son durumBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruzGenç kadın intihar mı etti? Galata Kulesi'nde şüpheli ölümDikkat sizin de başınıza gelebilir! Telefon dolandırıcılığının ardı arkası kesilmiyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Şenol Güneş'ten Altay Bayındı ile Halil Akbunar'a ilişkin flaş açıklama

Şenol Güneş'ten Altay Bayındı ile Halil Akbunar'a ilişkin flaş açıklama

Şenol Güneş, Halil Akbunar ve Altay Bayındır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten Altay Bayındı ile Halil Akbunar'a ilişkin flaş açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yeni arkadaşlarımızı, oynamayan oyuncularımızı görmek istiyoruz. Bazılarını riske etmek istemiyoruz, bazılarının vereceği reaksiyonu merak ediyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanmak güzeldi. Bazı arkadaşlarımızı dinlendireceğiz. Bu tip maçlarda son durumu 1 Haziran'da açıklayacağız. Birçok oyuncumuzu oynattık. Savunmadaki oyuncularımızı değiştirmek istemedik. Azerbaycan iyi bir takım. Bizi zorladılar. Hatalar yaptık. 224'er galibiyet ve yenilgi varken 225 galibiyet ilk defa galibiyet olarak öne geçtik. Galler ve İsviçre maçları farklı olacak. Biz baya değişiklik yaptık. Pas yüzdesi, bireysel hatalar var, düzelteceğiz." diyen Güneş, maçta sakatlanan Halil Akbunar ve Altay Bayındır'ın durumuna ilişkin "Halil'in darbeye bağlı sorun var umarım ciddi değildir. Altay'ın ki daha hafif. İkisine de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

{TITLE_STRIP}Biz, 'bitti' demeden bitmez! Milli Takımı'mız geriden gelip galibiyeti aldı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT