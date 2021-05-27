Şenol Güneş'ten Altay Bayındı ile Halil Akbunar'a ilişkin flaş açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yeni arkadaşlarımızı, oynamayan oyuncularımızı görmek istiyoruz. Bazılarını riske etmek istemiyoruz, bazılarının vereceği reaksiyonu merak ediyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanmak güzeldi. Bazı arkadaşlarımızı dinlendireceğiz. Bu tip maçlarda son durumu 1 Haziran'da açıklayacağız. Birçok oyuncumuzu oynattık. Savunmadaki oyuncularımızı değiştirmek istemedik. Azerbaycan iyi bir takım. Bizi zorladılar. Hatalar yaptık. 224'er galibiyet ve yenilgi varken 225 galibiyet ilk defa galibiyet olarak öne geçtik. Galler ve İsviçre maçları farklı olacak. Biz baya değişiklik yaptık. Pas yüzdesi, bireysel hatalar var, düzelteceğiz." diyen Güneş, maçta sakatlanan Halil Akbunar ve Altay Bayındır'ın durumuna ilişkin "Halil'in darbeye bağlı sorun var umarım ciddi değildir. Altay'ın ki daha hafif. İkisine de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Biz, 'bitti' demeden bitmez! Milli Takımı'mız geriden gelip galibiyeti aldı