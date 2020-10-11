Şenol Güneş'ten Millilere talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile VTB Arena'da oynanan maçın ilk yarısında oyuncularının gösterdiği performansa sinirlendi.

İlk 45 dakikada olumsuz bir oyun ortaya koyan A Milli Takımı'mız Rusya'nın orta sahadaki baskısını kıramadı ve soyunma odasına 1-0 mağlup gitti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALİMAT

Şenol Güneş, maç 1-0 olunca Ozan Tufan'a seslendi ve taktik değişikliğine gitti.

Şenol Güneş, Ozan Tufan'a "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" dedi.

Türkiye, bu dakikadan sonra daha uzun oynamaya başladı ve Burak Yılmaz ile Kenan Karaman'ı pozisyona sokmaya çalıştı.

Nefes kesen mücadele! Rusya'yı elimizden kaçırdık