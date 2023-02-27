Seon Min Moon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seon Min Moon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seon Min Moon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seon Min Moon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seon Min Moon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seon Min Moon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seon Min Moon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seon Min Moon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seon Min Moon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seon Min Moon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seon Min Moon 9 Haziran 1992 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 문선민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seon Min Moon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Seon Min Moon'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seon Min Moon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sm_moon27/

Seon Min Moon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seon Min Moon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Seon Min Moon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seon Min Moon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Mullae MS

1 Ocak 2008 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2011 yılında Nike Academy

1 Ocak 2012 yılında Östersund

17 Temmuz 2015 yılında Djurgården

1 Aralık 2015 yılında Östersund

1 Ocak 2016 yılında Djurgården

1 Temmuz 2016 yılında Incheon Utd.

25 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

6 Temmuz 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Seon Min Moon kimdir

Seon Min Moon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seon Min Moon şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, 2003-2004),
Mullae Middle School (문래중학교, 2005-2007),
Janghoon High School (장훈고등학교, 2008-2010),
Nike Academy (2011)

Seon Min Moon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Seon Min Moon nereli

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