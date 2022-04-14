Sepici ne demek, TDK'ya göre Sepici kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sepici ne demek? Sepici TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sepici kelimesi. Peki sepici ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sepici nedir, sepici kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEPİCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sepici kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sepici kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sepi işini yapan kimse, tabak (II), debbağ

