Sera Motebang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sera Motebang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sera Motebang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sera Motebang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sera Motebang 1 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Lesoto uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sera Motebang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sera Motebang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sera Motebang'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sera Motebang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sera Motebang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sera Motebang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sera Motebang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Matlama FC

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

31 Ocak 2022 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2022 yılında Royal AM

Sera Motebang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sera Motebang şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Sera Motebang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lesotho takımında 9 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 10 gol atmıştır.

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