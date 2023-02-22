Serafim Maniotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serafim Maniotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serafim Maniotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serafim Maniotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serafim Maniotis 17 Mayıs 2000 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σεραφείμ Μανιώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serafim Maniotis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Serafim Maniotis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serafim Maniotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serafim Maniotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serafim Maniotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serafim Maniotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

25 Ağustos 2019 yılında Veria NPS

30 Haziran 2020 yılında PAOK

5 Ekim 2020 yılında APO Levadiakos

30 Mart 2021 yılında GAS Ialysos

30 Haziran 2021 yılında APO Levadiakos

6 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Serafim Maniotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serafim Maniotis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Serafim Maniotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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