Şeran ne demek, TDK'ya göre Şeran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeran ne demek? Şeran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeran kelimesi. Peki şeran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeran nedir, şeran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şeran kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şeran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam hukuku açısından

