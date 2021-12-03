Serap Görcü kimdir? | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü neden öldü? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından üzücü haberi verdi. Bu kapsamda Serap Görcü kimdir? | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bu kapsamda Serap Görcü kimdir? | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar... SERAP GÖRCÜ KİMDİR? Serap Görcü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ SERAP GÖRCÜ NEDEN ÖLDÜ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün ölüm nedenine ilişkin açıklamaya yer verilmezken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." Berkem Temizel Gece Editörü Şahav KavcıoğluSerap Görcüölüm