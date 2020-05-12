Seray Sever'in eşiyle birlikte paylaştığı yatak pozu olay oldu

Doya Doya Moda programının yeni jürisi olan Seray Sever paylaşımı ile gündeme geldi. Eşiyle birlikte yatakta poz veren Sever'in bu paylaşımı çok konuşuldu.

YATAKTA SARMAŞ DOLAŞ POZ

Kendinden 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Seray Sever 2 sene önce bu ilişkiyi taçlandırarak evlilik adımlarını attı. Yatakta samimi hallerini fotoğraflayan Sever sosyal medya hesabında paylaşınca magazin gündemine oturdu.

SERAY SEVER'İN EŞİ ERAY SÜMBÜL KİMDİR?

Seray Sever'in eşi hakkında 24 Şubat 1983 doğumlu bilinmektedir. Eray Sünbül'ün özel hayatına dair bir bilgi bulunmuyor. Bilgiler geldikçe güncellenecektir.