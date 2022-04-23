Serbest Piyasa Ekonomisi ne demek, TDK'ya göre Serbest Piyasa Ekonomisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi ne demek? Serbest piyasa ekonomisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi serbest piyasa ekonomisi kelimesi. Peki serbest piyasa ekonomisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre serbest piyasa ekonomisi nedir, serbest piyasa ekonomisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Serbest piyasa ekonomisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre serbest piyasa ekonomisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hükûmetin, iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü, serbest ekonomi



SERBEST PİYASA EKONOMİSİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ülkede serbest ekonomi yok mu yani?

