Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,80 liradan, bin 500 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 521 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan, 733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satıldı.