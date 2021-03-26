Serbest piyasada dolar bugün kaç para? 26 Mart 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları
Serbest piyasada döviz kurlarındaki son durum merak konusu oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar Serbest piyasada dolar bugün kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 26 Mart 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları...
Dolar kuru haftanın son iş gününe bir önceki güne göre 8 TL'nin altında başladı. Euro kuru da bir önceki güne göre aynı seviyede kalırken son durum merak ediliyor.
SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,9450 TL'den alınıyor, 7,9470 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,3800 TL'den alınıyor, 9,3600 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,9500 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,4050 olarak kayıtlara geçti.
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26 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
26 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,9704 7,9794
Avro 9,3890 9,4143
Sterlin 10,9677 11,0216
İsviçre Frangı 8,4836 8,5099
Japon Yeni 0,0733 0,0729
S. Arabistan Riyali 2,1115 2,1221
Norveç Kronu 0,9201 0,9256
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)