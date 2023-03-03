Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8940 liradan, avro 20,0440 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,8920 liradan alınan dolar 18,8940 liradan satılıyor. 20,0420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,0440 lira olarak belirlendi.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı

Döviz yatırım araçları arasında en önemli unsur. Vatandaşlar birikimlerini en çok değerlendirdiği bir alan, bazen kazandırıyor bazen kaybettiriyor. işte 03.03. 2023 tarihinde günlük döviz fiyatları.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı

DÖVİZ GÜNÜ DÜDŞLE BAŞLADI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8940 liradan, avro 20,0440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,8920 liradan alınan dolar 18,8940 liradan satılıyor. 20,0420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,0440 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0210 lira olmuştu.

KAYNAK: AA

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