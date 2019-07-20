Sercan Badur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERCAN BADUR KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Ekim.1990

Sercan Badur kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sercan Badur doğum yeri : İstanbul

SERCAN BADUR BİYOGRAFİSİ

Sercan Badur, 30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Konsarvatuar tiyatro bölümü mezunudur.

2010 yılında Dot Tiyatrosunda çalışmaya başladı. yine 2010 yılında Çağan Irmak’ın “Karanlıktakiler” adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.

Sercan Badur, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi filminin senaryosunu senarist Coşkun Irmak yazdı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya gibi oyuncular oynadı.

2014 yılında “Güllerin Savaşı” başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı.



Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

2016 yılında yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Babam ve Ailesi” dizisinde Bülent İnal, Ayça Bingöl, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Caner Şahin, Erdem Akakçe, Sinan Tuzcu birlikte rol almışlardır.

31 Mart 2018 günü akşamı ATV’de başlayan ve yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Masum Değiliz (Umut) (TV Dizisi)

2016 - Babam ve Ailesi (Mert)(TV Dizisi)

2015 - Uzaklarda Arama (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Güllerin Savaşı (Cihan) (TV Dizisi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2012 - El Yazısı (Ahmet) (Sinema Filmi)

2012 - Canımın İçi (Kaya) (TV Dizisi)2012

2010 - 2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Necati) (TV Dizisi)

2010 - Atlıkarınca (Edip) (Sinema Filmi)

2010 - Karanlıktakiler (Sinema Filmi)

Reklam Filmleri :

2010 - Pop Kek Reklamı

2010 - TURKCELL VINN Reklamı

2009 - Panda Dondurma Reklamı

2009 - Feast Dondurulmuş Gıda Ürünü Reklam Filmi

2009 - TRT Tanıtımı

2009 - Turkcell Reklam Filmi

2008 - Coca Cola Reklam Filmi vs.