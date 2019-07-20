Serdar Akar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR AKAR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1964

Serdar Akar kaç yaşında :

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Meslek : Yönetmen, Senarist

Serdar Akar doğum yeri : Ankara

SERDAR AKAR BİYOGRAFİSİ

Serdar Akar, 1964 yılında Ankara’da doğmuştur. Sinemayla çocukluğunda dedesine ait “Yeni Sinema” adlı yazlık ve kışlık sinemalarda gösterilen filmlerle tanıştı.

1985 yılında Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'ne girdi ve 2000 yılında okulu bitirdi. 1989 yılında daha öğrenciyken Mahinur Ergun'un yönettiği Med-Cezir Manzaraları adlı filmle yönetmen yardımcısı olarak profesyonelliğe adım attı. Yönetmenlik yapmaya başlamadan önce Orhan Oğuz, Tunca Yönder, Kadir Sözen, Mustafa Altıoklar ve Erden Kıral'a asistanlık yaptı.

2000 yılında çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kasabanın ve ailesinin hikâyesini anlattığı “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” adlı filmi yazıp yönetti.

2001 yılında Maruf'u yaptı. Bu filmden sonra dedesinin sinemasına atfen isimlendirdiği ve kuruculuğunu yaptığı "Yeni Sinemacılar"ı bıraktı. Ardından dizi yönetmenliğine yoğunlaştı.

2006 yılında “Filmakar” adlı kendi firmasını kurdu ve ilk olarak “Barda” filmini yaptı.

2007 yılında Tarkan Karlıdağ ile ortak kurduğu “Adam Film” ile Elveda Rumeli dizisine başladı.

2009 yılında Beren Saat ve Erkan Petekkaya'nın başrollerini paylaştığı “Gecenin Kanatları” isimli sinema filmini yönetti.

Serdar Akar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak atölye dersi vermektedir.

Serdar Akar, 2009 yılında Beyza Akar ile evlendi. 2014 yılında boşandı. 2009 doğumlu bir oğlu vardır.

2017 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Payitaht "Abdülhamid"" dizisinde Abdülhamit II'yi Bülent İnal canlandırdı. Dizide diğer rollerde Özlem Conker, Saygın Soysal, Hakan Boyav, Umut Kurt, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk gibi oyuncular rol almıştır.



Ödülleri:

1998 - Cannes film festivali juri özel ödülü

1998 - Antalya Altın Portakal film festivali, Gemide ile en iyi 2. film ve en iyi yönetmen

1999 - Ankara Film Festivali, Jüri özel ödülü, Umut veren yeni yönetmen ve Yeni senaryocu

1999 - Orhon Murat Arıburnu Yarışması, En iyi film ve En iyi yönetmen

2000 - Siyad - Sinema Yazarları Derneği, "Dar alanda kısa paslaşmalar" ile en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ödülü.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2013 - Kutsal Bir Gün (Sinema Filmi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2012 - 2 Yaka Bir İsmail (TV Dizisi)

2006 - Barda (Sinema Filmi)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

2012 - Atlılar (TV Dizisi)

2006 - Barda (Sinema Filmi)

2001 - Maruf (Sinema Filmi)

2001 - Yeraltında Dünya Var (TV Filmi)

2000 - Dar alanda kısa paslaşmalar (Sinema Filmi)

1999 - Laleli'de bir Azize (Sinema Filmi)

1999 - Gemide (Sinema Filmi)

1992 - Romeo Ve Juliet (Kısa Film)

1992 - Kankardeşi (Kısa Film)

1990 - Tanabata Matsuri (Kısa Film)

Yönetmenlik Yaptığı Filmler ve Diziler :

2019 - Çiçero (Sinema Filmi)

2017 - Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi)

2017 - Kurtlar Vadisi Vatan (Sinema Filmi)

2016 - 46 Yok Olan (TV Dizisi)

2015 - Kara Kutu (TV Dizisi)

2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2014 - Cinayet (dizi)

2013 - İnadına Yaşamak (dizi)

2013 - Çanakkale: Yolun Sonu (sinema)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (sinema)

2012 - 2 Yaka Bir İsmail (dizi)

2011 - Mor Menekşeler (dizi)

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (sinema)

2010 - Behzat Ç.(dizi)

2009 - Gecenin Kanatları (sinema)

2007 - Elveda Rumeli(dizi)

2006 - Sağır Oda (dizi)

2006 - Geniş Zamanlar (dizi)

2006 - Barda (sinema)

2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2005 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Dişi Kuş (dizi)

2004 - Cennet Mahallesi (dizi)

2003 - Seni Yaşatacağım (dizi)

2002 - Koçum Benim (dizi)

2002 - Aşk Meydan Savaşı (dizi)

2001 - Yer Altında Dünya Var (Mini dizi 4 bölüm) (dizi)

2001 - Maruf (sinema)

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (sinema)

1999 - Gemide (sinema)

1997 - Sevda Rüzgarları (dizi)

1995 - Şans Blokları (dizi)

1994 - Minilere Masallar (dizi)

1990 - Tanabata Matsuri (Kısa Film)