TUSAŞ'ın Yartırım ve Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'i anarak Allah'tan rahmet diledi. Bu kapsamda Serdar Demir kimdir? Nereli? | Kaç yaşındaydı? | TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir neden öldü? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERDAR DEMİR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Serdar Demir 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Lisansını Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. 2002 yılında New York'ta İşletme dalında yüksek lisans derecesini elde eden Demir, ABD'de 8 yıl süreyle ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Serdar Demir, 2009'da Türk Hava Yolları (THY) Kargo bünyesine katılan Demir, iki yıl Anlaşmalar Müdürü ve altı yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TUSAŞ'ta İşe Alım Müdürü olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Serdar Demir, yine aynı kurum bünyesinde Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi.

TUSAŞ KURUMSAL PAZARLAMA VE İLETİŞİM BAŞKANI SERDAR DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçtiğimiz yıl, İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönerken Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı. Demir, kaza sonucu 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.