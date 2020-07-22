Serdar Dursun: İstanbul kulüplerinden teklif aldım!

Bu sezon yabancı sınırlamasının ardından yerli statüsünde bulunan oyuncuları daha fazla gündemine alan Süper Lig kulüpleri, Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u takibe almıştı. Özellikle İstanbul kulüplerinin ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtilen Serdar Dursun, transfer tekliflerini doğruladı.

Dursun, DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Dursun, "Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor" dedi.

"BU SEZON KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Sezon boyunca görev aldığı karşılaşmalarda futbolunun üzerine kattığını düşünen Serdar Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise Play-Off oynuyor. Biz de Play Off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK GURUR VERİCİ OLUR"

Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah Eylül ayında milli takıma çağırılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.