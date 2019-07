Serdar Orçin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR ORÇİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ocak.1976

Serdar Orçin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serdar Orçin doğum yeri : Bayburt

SERDAR ORÇİN BİYOGRAFİSİ

Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt’da doğmuştur. Babası Almanya'da işçiydi emekli oldu. Annesi ev hanımı. Üç Ablası vardır. İlkokulun dördüncü sınıfına kadar Bayburt'ta annesi ile yaşadı. Sonra İstanbul’a taşındılar ve Kadıköy Fikirtepe’ye yerleştiler. Mehmet Beyazıd lisesinde okurken tiyatroya başladı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Sahne Tatbikatı asistanı olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarında çalışmaya başladı.

Serdar Orçin, tiyatro oyuncusu olarak, İstanbul Şehir Tiyatrolarında, İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu gibi yerlerde oyunculuk yaptı.

2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi, beyin ameliyatı oldu. 2008 yılında evlendi. Bir kız çocuğu vardır.

Serdar Orçin, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. 2014yılında TRT-1 ekranlarında sunuculuğunu Emre Karayel’in yaptığı “Akıl Kârı” adlı yarışmada jüri görevi yapmıştır.

2017 yılında yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı “Kayıtdışı” adlı dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu, Bahar Şahin, Serdar Orçin, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, Tugay Mercan, Kadim Yaşar, Müge Boz gibi oyuncular yer almaktadır.



Ödülleri:

2013 - 4. Malatya Uluslararası Film Festivali - En iyi erkek oyuncu (Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)

2014 - 19. Sadri Alışık Ödülleri - En iyi erkek oyuncu (Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)

2002 - 7. Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Oyuncu (Yazgı)

2001 - 38. Antalya Film Şenliği - Jüri Özel Ödülü (Yazgı) / 38. Antalya Film Şenliği

2001 - 13. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Yazgı)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2015 - Ayaktakımı Arasında : Orhan Alkaya - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2014 - On iki Öfkeli Adam : Arif Akkaya - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2013 - Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2011 - Alemdar (oyun) : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 - Maskeliler : Ilan Hatsor - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2007 - Hastasıyız : İstanbul Kraliyet Tiyatrosu

2005 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2004 - Candan Can Koparmak : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - 3.Richard : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002 - Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Schwayk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Kalbin Sesi : Peter Shaffer - Hadi Çaman Tiyatrosu

2000 - Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000 - Barışa Şans Verin : Can Doğan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000 - Oz Büyücüsü : Lyman Frank Baum - MSM Oyuncuları

1999 - Atatürk ve Çocuk : İstanbul Şehir Tiyatrosu

1999 - Çevreci Prens : Fikret Yayan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 - Düşler Sirki : Ümran İnceoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 - İsli Sisli Pis Puslu : V. Ludwing R. Lücker - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 - Hababam Sınıfı (oyun) : Rıfat Ilgaz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1997 - Sokağa Çıkma Yasağı : Civan Canova - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1997 - Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1997 - Sihirli Kitap : Nesrin Kazankaya - Baby Home Theater

1997 - Atları da Vururlar : Horace McCoy -

1997 - Fil Hamdi : Aziz Nesin - MSM Oyuncuları - -

1996 - Kadı (Oyun) : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu -

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Borç (Tufan)(Sinema Filmi)

2017 - Kayıtdışı (TV Dizisi)

2016 - Oyunbozan (Adnan) (TV Dizisi)

2016 - 2017 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Mert) (TV Dizisi)

2015 - Beş Kardeş (kudret) (TV Dizisi)

2014 - İtirazım Var (Ferdi Temir) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Rıfat Kulunç ) (TV Dizisi)

2014 - Bana Adını Sor (Sinema Filmi)

2013 - Galip Derviş 2. Sezon (Ercan) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl - 4. Sezon (Sinan Paşa) (TV Dizisi)

2012 - Seni Seviyorum Tülsü (Tülsü'yü seven adam) (Kısa Film)

2012 - Musa (Korsan Film Satan Videocu) (Kısa Film)

2012 - Karnaval (Alis) (Sinema Filmi)

2012 - Gözetleme Kulesi (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (Onbaşı Sami) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Cezaevi Komutanı Kenan) (Sinema Filmi)

2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Barbaros) (TV Dizisi)

2011 - İz (Bekir) (Sinema Filmi)

2011 - Türkan (Sinema Filmi)

2011 - Sen De Gitme (Alper) (TV Dizisi)

2011 - Devrimden Sonra (Panelist) (Sinema Filmi)

2011 - Can (Cemal) (Sinema Filmi)

2010 - Mükemmel Çift (Rafet Dereci) (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Selim) (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Savcı) (Sinema Filmi)

2009 - Haneler (Serdar) (TV Dizisi)

2008 - Ölüler (Kısa Film)

2008 - Hastasıyız (Kazım) (TV Filmi)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Ali) (Sinema Filmi)

2006 - Barda (45) (Sinema Filmi)

2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (Sedat) (Sinema Filmi)

2005 - Gümüş (Onur) (TV Dizisi)

2004 - Hayalet (Yusuf) (TV Dizisi)

2003 - Mühürlü Güller (Esat) (TV Dizisi)

2003 - Bekleme Odası (Kerem) (Sinema Filmi)

2002 - Sır Çocukları (Ziya) (Sinema Filmi)

2002 - Gülbeyaz (Tahir Demiroğlu) (TV Dizisi)

2002 - Abdülhamit Düşerken (Mustafa Kemal ATATÜRK) (Sinema Filmi)

2001 - Yazgı (Musa) (Sinema Filmi)

2000 - Yedi Numara (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 - Köçek (Recep) (TV Filmi)

2000 - Artık Çok Geç (Veli) (TV Filmi)

1998 - Üçüncü Sayfa (Ev Sahibinin Oğlu) (Sinema Filmi)