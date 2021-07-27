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  3. Serdar Ortaç ağır konuşmuştu! Eski eşi Chloe'den yanıt gecikmedi: "Benim tarafımı bilseydiniz..."

Serdar Ortaç ağır konuşmuştu! Eski eşi Chloe'den yanıt gecikmedi: "Benim tarafımı bilseydiniz..."

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında söylediği sözlerden sonra gündem olmuştu. Chloe'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Serdar Ortaç ağır konuşmuştu! Eski eşi Chloe'den yanıt gecikmedi: "Benim tarafımı bilseydiniz..."

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırtmıştı. Bu sözler üzerine Chloe Loughnan cevap hakkını kullandı.

"HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR"

Eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisi hakkında söyledikleri sözlere yanıt veren Chloe, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" paylaşımını yaptı.

Serdar Ortaç ağır konuşmuştu! Eski eşi Chloe'den yanıt gecikmedi: Benim tarafımı bilseydiniz...

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Chloe'ye bugüne kadar 700 bin lira nafaka ödediğini belirten şarkıcı, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını vererek hayrete düşürmüştü

Serdar Ortaç ağır konuşmuştu! Eski eşi Chloe'den yanıt gecikmedi: Benim tarafımı bilseydiniz...

{TITLE_STRIP}Serdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: "Şeytan görsün yüzünü"

 

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