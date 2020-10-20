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Serdar Ortaç: Azerbaycan için gerekirse askere giderim

Şarkıcı Serdar Ortaç Azerbaycan için gerekirse askere gideceğini dile getirdi. Ortaç'ın bu sözleri akıllara askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullandığı ve 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yattığı günleri getirdi.

Serdar Ortaç: Azerbaycan için gerekirse askere giderim

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaş il ilgili kendine yöneltilen soruya ilginç bir yanıt verdi. 

Serdar Ortaç: Azerbaycan için gerekirse askere giderim

Ermenistan'ın sivillere saldırmasını kınadığını dile getiren Ortaç, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" diyen Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını."

Serdar Ortaç: Azerbaycan için gerekirse askere giderim

Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. Hapisten çıkan Ortaç, daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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