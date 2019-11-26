Serdar Ortaç Chloe'siz yapamadı iddiası! Chloe ve Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor?

Haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe hakkında bu kezde evlenecekleri yönünde iddia atıldı ortaya.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR!

İddiaya göre Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Chloe'yi unutamayan Ortaç, eski eşine yeniden evlenme teklifi etti. Loguhnan'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ünlü çiftin ne zaman yeniden nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Boşanma olayları çok fazla var, çocuk oyuncağı değil bu... Ben tabii ki birlikte ölmek ve yaşlanmak isterdim ama olmadı. Kendimi örnek vermiyorum, genel bakıyorum. Eski hanımla evlendiğim için asla pişman değilim. Yaşadığım sekiz senenin her dakikası helali hoş olsun” cevabını verdi.

”Hayatımdan çıkmış, takipten çıkarmış çok mu? Instagram’ı çok ciddiye almayın, ben almıyorum. Konserlerim için kullanırım mesela” dedi.