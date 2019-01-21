Serdar Ortaç: Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım

Ünlü popçu Serdar Ortaç, konser için gittiği Gürcistan’ın Batum şehrinde gümrükte kaldı. MS hastası olan ünlü isim, ilaçlarının içeriğinde uyuşturucu olduğu gerekçesiyle uzun süre bekletildiği gümrükte, soyularak arandığını söyledi.

"İLAÇLARA EL KOYDULAR"

Memurları uzun uğraşlar sonucu ikna edip ülkeye giriş yapan Ortaç, “MS ilacımı almayıp öleyim mi? Bir de gümrükte soydular beni. Girebildim neyse ki ama ilaçlara el koydular.” dedi.

"KEŞKE İLAÇLARIMI İÇİP GELEYDİM"

İlerleyen saatlerde paylaşımlarını silen Ortaç "Bir daha Gürcistana gelmem dediğim için bana kızmışlar. Havaalanına iner inmez odaya sokulup üstümü soydular, ben de sinirden öyle söyledim, ilaçlarıma da el koydular şimdi ilaçlarımı da içemiyorum hala buradayım, bir de konsere çıkacağım şimdi ben sinirlenmiyim kim sinirlensin. Ben MS hastasıyım, 24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, biraz düşününce diyorum ki elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" diye yazdı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS Hastalığı, genellikle kuzey ülkelerinde daha fazla görülmektedir. 100 binde 2 ila 200 arasında görülme sıklığı bulunan MS Hastalığı, beyin ve omuriliği olumsuz yönde etkilediği için gençlerde özürlülüğe yol açabilmektedir. Peki, MS Hastalığı tam olarak nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Genellikle kol ve bacaklarda güçsüzlük, karıncalanma, uyuşma gibi belirtilere sahip olan MS Hastalığı, dünyada çok nadir görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. 4 farklı şekilde ortaya çıkabilen bu hastalığın kesin bir çözümü henüz bulunamamıştır.

Beyin ve omuriliği olumsuz yönde etkileyen Multipl Skleroz’un gençlerde özürlülüğe de yol açabilen en önemli sinir sistemi hastalıklarından biri olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Somay ; ‘İskoçya, İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yaygın görülen bu hastalık tüm dünyada yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilemektedir. Hastalığın görülme sıklığı 100 binde 2-200 arasındadır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de yapılan çalışmalar bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını göstermiştir. Vücudun kendi bağışıklık sistemi, beyin, omurilik ve göz sinirlerinin sinir liflerini çevreleyen dokulara saldırır; beyin ve omurilikte sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfını etkiler. Hasarlı alanlarda sertleşmiş dokular oluşturarak ataklarla veya ilerleyici olarak seyreder. Ayrıca genetik faktörler ve enfeksiyon başta olmak üzere çevresel faktörler de hastalığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarındaki artış ve nem de hastalığın belirtilerini kötüleştirebilir’ diye konuştu.

MS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Kol ve bacaklarda güçsüzlük,

Çift görme ve/veya görme bulanıklığı,

Uyuşma, karıncalanma,

hissizlik gibi duysal belirtiler,

Baş dönmesi ve denge bozukluğu,

Sık ve az idrar yapma,

İdrara çıkarken zorluk gibi mesane problemleri,

Yorgunluk, halsizlik,

Konuşma bozukluğu,

Bellek, konsantrasyon, dikkat bozuklukları gibi bilişsel belirtiler,

Nadiren epileptik nöbet, baş ağrısı, ileri düzeyde kognitif yıkım gibi belirtiler ortaya çıkabilir.