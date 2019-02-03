Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor mu? Chloe açıkladı

ABD'nin Miami eyaletinde kaza geçirerek zor günler yaşayan Chloe Ortaç ile Serdar Ortaç'ın isimleri boşanma dedikodularına karışmıştı. Peki Serdar Ortaç ile eşi Chloe boşanıyor mu? Chloe'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...

SERDAR ORTAÇ İLE EŞİ CHLOE BOŞANIYOR MU?

ABD'nin Miami eyaletinde kaza geçirerek zor günler yaşayan Chloe Ortaç, Serdar Ortaç ile boşanacakları iddialarına cevap vererek, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim." dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA AYRILMAYACAĞIZ"

"Kazadan sonra zor günler yaşadım" diyen Chloe, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim. Artık işimin başındayım, daha sık görüşeceğiz. İşime ağırlık vereceğim" açıklamasını yaptı. Serdar Ortaç ile evliliğini bitireceğine yönelik iddiaları yalanlayan Chloe, "Çok sık haber çıkıyor. Herkes bizim adımıza yorumlar yapıyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Her şey yolunda ayrılmayacağız" dedi.

SERDAR ORTAÇ'IN EŞİ CHLOE KİMDİR?

Serdar Ortaç’tan 22 yaş küçük olan Chloe Loughnan, 1992 yılında Litvanya’da dünyaya geldi. İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurarak Paris’e gitti. Daha sonra ziyaret için geldiği İstanbul’da Serdar Ortaç ile tanıştı. 2014 yılında Serdar Ortaç ile hayatını birleştirdi. Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliğini üstlendi. Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan bir süre önce ATV'de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlendi.