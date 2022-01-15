Serdar Ortaç'ın Cansu Dere itirafı gündeme bomba gibi düştü! Yıllar önce de belli etmiş...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve hareketleriyle sık sık gündeme gelen, eski eşi hakkında söyledikleriyle de magazin basınında yer alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

51 yaşındaki şarkıcı, programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere'ye hayranlığını dile getiren Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını güzel oyuncuya yazdığını yıllar sonra itiraf edince stüdyodaki herkes şaşırdı.

"HAYALİMDEKİ TİP"

Yıllar önce verdiği bir röportajda da Cansu Dere'ye olan hayranlığını dile getiren Ortaç, “Okan Bayülgen'le birlikte olduğu dönemde Cansu'yla sohbet etmiştim. O zamandan bu yana hâlâ ona karşı hayranlığım var. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi istesin onunla hemen nikâh masasına otururum. Onunla evlenemezsem bile evleneceğim kadın kesinlikle Cansu Dere gibi olmalı. Cansu benim hayalimdeki tip” demişti.