Serdar Özgüldür Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR ÖZGÜLDÜR KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Aralık.1955

Serdar Özgüldür kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Hukuk Adamı

Serdar Özgüldür doğum yeri : İstanbul

SERDAR ÖZGÜLDÜR BİYOGRAFİSİ

Serdar Özgüldür, 22 Aralık 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ayhan Özgüldür adında kardeşi vardır. 1976 yılında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hesabına okuduğu Kara Harp Okulu’ndan teğmen olarak mezun oldu. İstihkam Okul Komutanlığında sınıf eğitimi aldı. 1977-1981 yılları arasında sırasıyla Foça Amfibi Deniz Piyade Alay Komutanlığı İstihkam Bölüğünde ve Ankara-Elmadağ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Karargahı ve Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı bünyesinde görevlerde bulundu.

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra sınıf değiştirerek askeri hâkim sınıfına geçirildi. Stajdan sonra sırasıyla İskenderun Akdeniz Bölge Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliği, Adana Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemesi Hakimliği, Ankara Sıkıyönetim Yardımcı Askeri Savcılığı, Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliği, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Savcılığı görevlerinde bulundu.

Serdar Özgüldür, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapmıştır.

Serdar Özgüldür, 1995 yılında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Savcısı olarak görev yapmakta iken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçildi. 1995-2002 yılları arasında Birinci Daire Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında bu Mahkemenin Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2000-2003 yılları arasında da Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü asıl üyeliği yapmıştır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri Hakim Albay olarak görev ifa etmekteyken, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 21 Haziran 2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçildi.



14 Mart 2008 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkayatarafından Anayasa Mahkemesi'ne sunulan Adalet ve Kalkınma Partisi kapatma davasında ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame 31 Mart 2008 günü kabul edilen ve 30 Temmuz 2008 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada, partinin temelli kapatılmaması, fakat hazine yardımının belirli bir oranda kesilmesi kararında Serruh Kaleli, Haşim Kılıç, Sacit Adalı, Ahmet Akyalçın, Serdar Özgüldürpartinin kapatılmaması yönünde oy vermiştir.

22 Mart 2012 tarihinde de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçildi.

Serdar Özgüldür, evlidir. 1 çocuğu vardır. Eşi emekli öğretmen, oğlu Bilkent Üniversitesi Uluslar arası ilişkiler Bölümü öğrencisidir.