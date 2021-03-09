Serdar Saraç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serdar Saraç ne dedi? Tutuklandı mı?

Sosyal medya platformu Twitter'da adının Serdar Saraç olduğu ifade edilen bir kişi Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında ifadeler kullandı. Bu ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından #SerdarSaraçTutuklansın etiketi gündem oldu.

SERDAR SARAÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Serdar Saraç'ın Trabzonlu olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada yer almaktadır. Yaşına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Saraç hakkında bilgi edindiğimizde haberimiz güncellenecektir.

SERDAR SARAÇ NE DEDİ?

Serdar Araç, TikTok hesabından yayınladığı bir videoda şu ifadeleri kullandı:

"Selo'ya (Selahattin Demirtaş) bir günlüğüne izin verseniz diyorum. Ben Selo'ya annesinden birlikte düğünümüzde Selo'ya halay başı çektireceğim. Ve düğün günü, gerdek gecesi Selo da odamızda olacak. Annesiyle güzel ilişki yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum teyit edecek, kontrol edecek. Selo'ya bir günlüğüne cezaevinden izin vermenizi rica ediyorum. Düğünümüzde Selo'ya düğünümüzde halay başı çektireceğim. Sonuçta Selo benim oğlum olacak."

SERDAR SARAÇ TUTUKLANDI MI?

Serdar Saraç'ın tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.