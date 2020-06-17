Serdar Savaş kimdir? Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli?

Dr. Serdar Savaş kimdir? Sorusu sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Corona virüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) eski yöneticilerden Serdar Savaş davet edildiği bir youtube kanalında sınava girecek öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki Serdar Savaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne söyledi?

DR. SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

Tam adı Bayram Serdar Savaş 1060 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk bilim insanı ve siyasetçi olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan ünlü doktor daha sonraİstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi aldı.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi.2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dış işleri,Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.