Serdar Tatlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti. Bu haberin ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi gündeme geldi. Merak edilen Serdar Tatlı'nın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SERDAR TATLI KİMDİR?

Futbol Hakemi Serdar Tatlı 1966 yılında Urfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.