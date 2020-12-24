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  3. Serdar Tatlı yönetiminin parlayan hakemi Bahattin Şimşek

Serdar Tatlı yönetiminin parlayan hakemi Bahattin Şimşek

Geçen sezon Süper Lig'de toplam 5 maçta görev alabilen Bahattin Şimşek'in bu sezon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı yönetiminde şimdiden 7 maçta görev yapması dikkat çekti

Serdar Tatlı yönetiminin parlayan hakemi Bahattin Şimşek

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin, Başakşehir'i sahasında 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar damga vurdu. Turuncu-lacivertlilerden Rafael ve İrfan Can'ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'u da kırmızı kartla oyun dışı bırakan ve özellikle Başakşehir camiasının tepkisini çeken Şimşek, geride kalan sezonun tamamında çıktığı müsabaka sayısını yeni sezonun sadece ilk 14 haftası geride kalmasına rağmen şimdiden geride bıraktı.

SERDAR TATLI İLE PARLADI

Zekeriya Alp'in başkanlığı bırakmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçen Serdar Tatlı ve yönetimi, 2020-2021 sezonunda genç hakemlere verdiği şanslarla ön plana çıktı. Önemli mücadelelerde şans verilen hakemlerden biri de Bahattin Şimşek oldu. Şimşek, henüz 14 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 maç yönetti.

Serdar Tatlı yönetiminin parlayan hakemi Bahattin Şimşek

Galatasaray - Gaziantep FK, MKE Ankaragücü - Kayserispor, Trabzonspor - Başakşehir, Antalyaspor - Fenerbahçe, Alanyaspor - Konyaspor, Beşiktaş - Kasımpaşa ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakalarında düdük çaldı.

Bahattin Şimşek, söz konusu 7 mücadelenin yanı sıra 6 maçta da VAR'da yer aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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