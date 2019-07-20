Serdar Temizkan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR TEMİZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1963

Serdar Temizkan kaç yaşında :

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Meslek : Yönetmen

Serdar Temizkan doğum yeri :

SERDAR TEMİZKAN BİYOGRAFİSİ

Serdar Temizkan, 1963 yılında doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Yönetmen Duygu Sağıroğlu’nun öğrencisi oldu. İlhan Arakon ve Duygu Sağıroğlu atölyelerinde eğitim aldı.

Serdar Temizkan, birçok belgesel film çekti, televizyon dizilerinde senaristlik, yardımcı yönetmenlik ve yapımcılık görevlerini üstlendi.

1990 yılında Fehmi Yaşar’ın “Camdan Kalp” filminde yardımcı yönetmen, Süha Arın’ın “Mimar Sinan ve Eski Evleri Eski Ustalar” belgesel filmlerinde yapımcı, 1992 yılında Ziya Öztan’ın “Kurtuluş” dizisi ve filminde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli reklam ve tanıtım filmlerinin yönetmenliğini yaptı.

2002 yılında Nihat Durak ile birlikte kurduğu Ada Film yapım şirketiyle çeşitli dizi ve filmlerde yapımcı, yönetmen ve senarist olarak görev aldı. Serdar Akar’ın “Barda” filminin ortak yapımcılığını gerçekleştirdi. Kutsal Bir Gün, ilk uzun metrajlı sinema filmidir.

1992 yılında Serdar Temizkan ve yönetmen Fehmi Yaşar ile beraber Beyoğlu’nda “Hayal Kahvesi” adlı mekanı açmıştır. Daha sonraları da Çubuklu, Taksim Bistro, Caddebostan, Şaşkınbakkal, Optimum, Akatlar’da, Çanakkale’de, Gebze’de, Çeşme ve Bursa’da şubeleri açılmıştır.

2013 yılında yönetmenliğini Serdar Temizkan’ın yaptığı “Kutsal Bir Gün” adlı sinema filminde Arda Kural, Ali Düşenkalkar, Gözde Kansu, Selen Uçer, Erkan Taşdöğen ile birlikte oynadı.

Serdar Temizkan, mimar Yonca Temizkan ile evlidir.



Ödülleri :

2013 - 50. Antalya Film Şenliği - SİYAD en iyi ulusal film ödülü (Kutsal Bir Gün)

Yönetmenlik Yaptığı Filmler :

2013 - Kutsal Bir Gün (Sinema Filmi)

2007 - Rüzgar (Dizi)

2007 - İlk Aşk (Senaryo Süpervizörü) (Sinema Filmi)

2006 - Barda (Yapım Koordinatörü) (Sinema Filmi)

2005 - Seni Çok Özledim (TV Dizisi)

2004 - Kasırga İnsanları (TV Dizisi)