Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!

Serdar Tuncer'in sunucu olduğu MY Mecra programında gazeteci Turan Kışlak'ın Yunus peygamber hakkında konuştukları büyük tepkiye neden oldu.

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Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!

Serdar Tuncer Youtube üzerinde yaptığı MY Mecra, Çekirdekçiler programına her hafta farklı konuklar alarak çeşitli konuları işliyor. Bu haftaki konukları da İrfan Gündüz, Nurullah Genç ve Turan Kışlakçı oldu. Çekirdek çitleyerek başladıkları sohbete Turan Kışlakçı'nın açıklamaları ise damga vurdu ve sosyal medyadan büyük tepki gördü.

Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!

PEYGAMBERLE FİRAVUNU BİR TUTTU

Peygamberler hakkında konuştukları sırada Turan Kışlakçı'nın Yunus peygamber hakkında "Asyalı Peygamber kıssalarının büyük bir içerisine baktığımızda şey var. Orada peygamberler özellikle mesela Yunus aleyhisselamın cezalandırılmasının ana sebebi kendi ilahlaştırma, ilah görmesinden dolayıdır diyor. Örneğin bize bir şey deriz. O görevini ifa etmedi. Ondan dolayı balın, yunus balığının içine atıldı diye. Fakat ayetse baktığımızda hem baktığımızda şunu görürüz. Yunus Aleyhisselam halk niye bana tavlıyor? Neden artık benim peşimden gelmiyor deyip kızıyor. Allah diyor ki ben sana tebliğ ettim. O zafer istiyor. Fakat Allah bunu vermedi diye isyan ediyor ve kendi nefsini ilahlaştırdığı için cezalandırıldık deniyordu. Firavun için de şöyle deniliyor. Firavun ilk döneminde Allah onu helak etmedi. Sonraki süreçte neden hareketli? Çünkü ilk dönemde firavun. Bugünkü tabirle demokrattı." şeklinde konuştu.

Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yunus peygamberi ilahlık iddiasında bulunduğu için cezalandırıldığı şeklinde konuşan Turan Kışlakçı'ya programda bulunanlar hiçbir şekilde cevap ve tepki vermeyerek çekirdek çitlemesi tepkiye neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Masum bir Peygamberi, firavunla aynı kefeye koyup "kendisini ilahlaştırma" demek ne demek? Utanmadan bu sözleri çekirdek çitleyerek nasıl söylersiniz"

"Vallahi bidat ehlini geçti bunlar"

Videoyu silmiş olsalar da, bu çöp zihniyeti paylaşmaları dahi bir fecaattir! Kadir Mısıroğlu nidasıyla "ÇÜŞ ULAN ÇÜŞ!" şeklinde yorumlarda bulundular.

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