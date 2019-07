Serdar Turgut Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR TURGUT KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1955

Serdar Turgut kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Ekonomist, Gazeteci

Serdar Turgut doğum yeri : Ankara

SERDAR TURGUT BİYOGRAFİSİ

Serdar Turgut, 1956 yılında Ankara’da doğmuştur. Babası Hamit Turgut'dur. İlk, orta, lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini ABD., New York'ta, “Queens College of New York” Üniversitesinde yaptı. Yüksek lisansını ise New York’da New School for Social Research'de tamamladı. Doktorasını ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı.

1980'li yıllarda Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında YÖKtarafından asistanlık görevinden uzaklaştırıldı; dava açıp kazandı ama göreve dönme hakkını kazandığı gün istifa ederek akademik kariyerine son verdi ve gazeteciliğe başladı.

Sırasıyla Yeni Gündem dergisi, Güneş, Cumhuriyet, Hürriyet, tekrar Güneş, tekrar Hürriyet gazetesinde çalıştı. Ertuğrul Özkök'ün teklifi ile Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosunda görev yaptı. Daha sonra Ankara Bürosu Temsilciliği ve Washington Hürriyet Temsilciliği görevlerini yürüttü.

2002 yılından itibaren Akşam Gazetesi'ne köşe yazarı olarak çalışmaktadır. 2004 yılında Akşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. 2008 yılının son dönemine kadar Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptı.



Ciddi bir kitle gazetesinde yapılacak belki de en absürt işi yaparak şöhret oldu Serdar Turgut: Penis yazıları yazdı yıllarca...

Penisin kültürel tarihini inceledi, penis üzerine denemeler yazdı, enine boyuna tartıştı meseleyi, sonunda da adı 'penis yazarı'na çıktı! Sonra bir gün 'bu konuda yapabileceğim bütün terbiyesizlikleri yaptım, bitti' diyerek son verdi bu yazılara.

Serdar Turgut, gündem yaratan siyasi etkinliği olduğu kadar, mizahi üslup ile yazdığı yazılarla Türkiye'nin en popüler köşe yazarlarından biri oldu.

Serdar Turgut, halen Gazete Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaktadır.

1985 yılında evlendiği ilk eşinden 1995 yılında boşandı. Serdar Turgut, 1999 yılında ikinci evliliğini Rana Turgut ile yaptı. Alp (d.2003) adında bir oğlu vardır.