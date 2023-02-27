Sere Matsumura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sere Matsumura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sere Matsumura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sere Matsumura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sere Matsumura 3 Aralık 2003 tarihinde ---, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松村 晟怜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sere Matsumura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sere Matsumura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sere Matsumura'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Sere Matsumura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sere Matsumura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sere Matsumura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sere Matsumura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Shonan Bellmare

Sere Matsumura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sere Matsumura şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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