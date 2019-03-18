"Şerefsizler" diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, savcılığa sevk edildi IHAAW130837-ASA/18-03-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, "şerefsizler" diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, "devlet büyüklerine haka

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