"Şerefsizler" diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, savcılığa sevk edildi
IHAAW130837-ASA/18-03-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, "şerefsizler" diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, "devlet büyüklerine haka
IHAAW130837-ASA/18-03-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, "şerefsizler" diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, "devlet büyüklerine hakaret'ten savcılığa sevk edildi. 18.03.2019 13:08:37 TSI NNNN
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