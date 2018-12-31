Serel Yereli kimdir? Aslen nereli? Serel Yereli'den lezbiyenlik itirafı!

Serel Yereli'den olay yaratan cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı .Güzel oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.

"YALAN YOK İSTERDİM"

Ünlü oyuncu Serel Yereli takipçilerinden gelen 2018 yılı ile ilgili sorulara cevap verdi. Bir takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı. Serel lezbiyenlik sorusuna, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlarda insan sonuçta." cevabını verdi.

BAKİRE MİSİN?

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inancak mısın sadece soruyorum." ifadelerini kullandı.





MUSTAFA SANDAL İLE BULUŞMASI OLAY OLMUŞTU

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap vermişti.

ÇIPLAK POZLARI OLAY OLMUŞTU

Milano’da yaşayan ve Kerimcan Durmaz’ın da çok yakın arkadaşı olan Murat ile beraber zaman geçiren Serel Yereli, kaldığı evden paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı.

Kapının arkasındaki çıplak siluetiyle görülen Serel Yereli, bu fotoğrafa dair şu satırları paylaştı:

'ŞOV DEVAM ETMELİ'

“Perdenin arkasında, pandomimde… Şov devam etmeli! Kalbimin içinde makyaj kırılıyor, dökülüyor olabilir ama gülümsemem hala devam ediyor”

Serel Yereli'nin çıplak pozuna olumlu ve olumsuz binlerce yorum geldi.

SEREL YERELİ KİMDİR?

Buse Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren müziğe son derece ilgili olan ve bu anlamda kendisini geliştirme yoluna giden Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır. aynı zamanda oyunculuk ve tiyatro konularına da son derece ilgilidir. Hal böyle olunca sanata son derece ilgi duymaktadır.

Küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi Projesi kapsamında yaptığı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Kendisini sanata daha çok yakın gören Serel Yereli, tiyatro anlamında ileri gidebilmek adına eğitimini de bu alana kaydırmayı seçmiştir. Hali hazırda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisidir.

Serel Yereli, eğitim hayatı devam etme aşamasında iken 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır. Yarışmada söylediği şarkıya hiçbir jüri dönmemiştir ancak güzelliği ile yarışmanın en çok ilgi gören isimlerinden birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri de alan Yereli, son olarak Bahar Kerimoğlu tarafından oyunculuk adına eğitilmiştir. Buse Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde eğitimine devam etmekte olan Yereli'nin oyunculuk eğitimi aldığını duyan senaristler, iyice güzelleşen oyuncuya 2016 yılında teklif sunmuştur.

2016 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bodrum Masalı dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Dizide aynı zamanda Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi isimlerde yer almaktadır ve ciddi anlamda kendi izleyici kitlesini edinmiştir.