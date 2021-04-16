Seren Serengil hastalığı ile ilgili konuştu, "Beyne oksijen gitmiyor" dedi!

Söylemesem Olmaz programı sunucularından olan Seren Serengil'in hastalığı devam ediyor. "Dumping Sendromu" ile boğuşan Serengil yeniden 46 kiloya düştüğünü açıkladı. 8 günlük tatile çıktığını söyleyen Serengil, "Hepinize toplu bir cevapla teşekkür etmek istedim. Mesajlarınızı okuyorum çünkü vaktim oluyor. Çok zor bir süreç geçiriyorum. 46 kiloya düştüm. Kilomun düşmesi önemli değil. Ne yemek yersem hiçbir şekilde yaramıyor. Yemek yediğim anda fenalaşıyorum. O yüzden biraz dinlenmeye ve temiz hava almaya ihtiyacım var. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" dedi.

PROGRAMA ARA VERDİ

Bircan Bali ile sunuculuğu üstlendiği magazin programı Söylemesem Olmaz'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Serengil, yapımcıdan izin aldığını belirtti. Serengil'e takipçilerinden "Geçmiş Olsun" mesajları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullanmıştı.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR? DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping Sendromu midenin tamamının alındığı veya gastrik bypass operasyonu sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Dumping Sendromu, midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

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Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?