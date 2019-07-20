Seren Serengil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Nisan.1971

Seren Serengil kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Yorum Ve TV Yıldızı

Seren Serengil doğum yeri : İstanbul

SEREN SERENGİL BİYOGRAFİSİ

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman’ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti. Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul'da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra'da, sonrada İsviçre'nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi. Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah’la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı TRTdizisinde tanıdı.

Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye'deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

Sanatçının ilk albümü 1991 yılında “Ayrıldık” son albümü ise 2011 yılında “Ben Adamı Ayrılırken Tanırım” oldu.

İlk albümünde okuduğu "Bana Herşey Seni Hatırlatıyor" şarkısı onu zirveye taşıdı.

Seren Serengil’in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor”, “Alışmak sevmekten daha zor geliyor”, “Sen şansını kaybettin”, “Mümkün değil”, “Sürünüyorum”, “Bu gecenin hatrına”, “Ben adamı ayrılırken tanırım”, “Ya seninle ya sensiz”.

Seren Serengil, “Benim hikayem” dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı “Nefret” adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona'da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz'la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006'da Roma Konsolosluğu'nda Musa Aytunile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

4.eşi: 25 Nisan 2018 tarihinde Yaşar İpek ile Fransa’da evlendi.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birliktedir. 2013 yılında Dubai'de inşaat işine başlayan Oğuz Aşıcı ile birlikte Dubai'de yaşadı. Seren Serengil’de Dubai'de beş yıldızlı bir otelde programa başladı. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.

Seren Serengil, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren Sema Denker ve Sema Çelebiile Cine5’te “Kim Ne Derse Desin” adlı programına başladı.

3 Ekim 2016 tarihinden itibaren Mesut Yar ve Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın adlı magazin programının sunuculuğunu yapmaya başladı. Mesut Yar, 13 Ekim 2016 tarihinde programdan ayrıldı. Deniz Akkaya da 2 Ocak 2017 tarihinde programdan ayrıldı. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu 4 Ocak 2017 tarihi itibari ile programa devam etmeye başladı.

Bu programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı. Seren Serengil, 2 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Saat 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi.

Kitapları :

2007 - Nefret

Albümleri:

1991 - Ayrıldık

1994 - Alıştım Sana Birtanem

1996 - Bana Yasak

1998 - Bu gecenin hatırına

2006 - Dost Bile Kalamadık

2011 - Ben Adamı Ayrılırken Tanırım

Filmleri:

1977 - Sarhoş

1990 - Alev Gibi Bir Kız

1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü

1993 - Yasak Sokaklar

1999 - Şükran Büfe

2000 - Belalım Benim

2005 - Şaşkın Assolist

Televizyon Programları:

Seren Serengil Show (TGRT)

Ayşe Gecenin Hatrına göster (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (STARMAX)

Uçankuş 4x4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014)(Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016)(Star TV)